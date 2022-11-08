У Росії заявили про участь Папи Римського в обміні полоненими
Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв заявив, що обмін полоненими відбувається з урахуванням списків полонених військовослужбовців ЗСУ, які передає Папа Римський Франциск
Про це повідомляє італійське інформагентство Askanews.
"У цій справі ми високо цінуємо особисті дії понтифіка, який виконує дуже важливу гуманітарну місію, що дозволяє повернути сотні людей їхнім родинам", - сказав Авдєєв.
Зазначимо, що раніше сам Папа Римський заявляв про свою участь в обміні полоненими.
- Папа Римський Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових.
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
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