Про це повідомляє італійське інформагентство Askanews.

"У цій справі ми високо цінуємо особисті дії понтифіка, який виконує дуже важливу гуманітарну місію, що дозволяє повернути сотні людей їхнім родинам", - сказав Авдєєв.

Зазначимо, що раніше сам Папа Римський заявляв про свою участь в обміні полоненими.

Папа Римський Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

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