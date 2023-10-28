У Росії заявили про збиття 6 безпілотників у двох областях
У ніч проти суботи, 28 жовтня, російське міністерство оборони заявило про атаку безпілотників на Орловську та Тульську області. Протиповітряна оборона начебто збила 6 дронів
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - пишуть у російському відомстві.
За їхніми словами, сили ППО перехопили чотири безпілотні літальні апарати над територією Орловської області. Ще два збили над Тульською областю.
- Водночас тієї ж ночі російські терористи вкотре намагалися атакувати територію України. Сили ППО знищили 3 ворожі ракети над Дніпропетровською областю.
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