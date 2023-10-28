У Росії заявили про збиття 6 безпілотників у двох областях

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - пишуть у російському відомстві.

За їхніми словами, сили ППО перехопили чотири безпілотні літальні апарати над територією Орловської області. Ще два збили над Тульською областю.