Українська ППО вночі над Дніпропетровщиною знищила 3 ворожі ракети

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Там росіяни випустили по селах півдесятка снарядів.