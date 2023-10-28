Українська ППО вночі над Дніпропетровщиною знищила 3 ворожі ракети
Вночі 28 жовтня російські терористи вкотре намагалися атакувати територію України. Натомість сили ППО знищили 3 ворожі ракети над Дніпропетровською областю
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Там росіяни випустили по селах півдесятка снарядів.
- У ніч на 28 жовтня Росія завдала ракетного удару по південній та центральній Україні. У Дніпрі було чутно звуки вибухів.
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