У Росії заявили, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України

Про це сказав на брифінгу заступник директор департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, передає РБК-Україна.

Він сказав, що їм не один раз доводилося спростовувати нібито інсинуації про можливе застосування ядерної зброї під час війни.

"Це навмисна брехня. Росія твердо дотримується принципу, відповідно до якого в ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана", - зазначив представник МЗС РФ.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив про реальний ризик ядерної війни.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

26 квітня у МЗС Китаю заявили про неприпустимість використання ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю