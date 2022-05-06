У Росії заявили, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України
У міністерстві закордонних справ РФ виключили можливість застосування ядерної зброї у війні проти України
Про це сказав на брифінгу заступник директор департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, передає РБК-Україна.
Він сказав, що їм не один раз доводилося спростовувати нібито інсинуації про можливе застосування ядерної зброї під час війни.
"Це навмисна брехня. Росія твердо дотримується принципу, відповідно до якого в ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана", - зазначив представник МЗС РФ.
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