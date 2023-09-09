У росіян розписана динаміка руху фронту на 1,5 - 2 роки, - Світан

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються затягувати війну, тобто до виборів президента Америки, фактично до 2025 року. У них вже розписана на 1,5 - 2 роки динаміка руху фронту та розвитку армії. Але збільшити виробництво деяких видів техніки та боєприпасів росіяни вже не можуть. Росія вийшла на міжнародні ринки та намагається у Північної Кореї, Китаю та Ірану взяти якусь кількість боєприпасів. Ці країни можуть дати РФ лише 25 -30% від своїх накопичених боєприпасів. І це не бездонна діжка", - підкреслив Світан.

Полковник запасу ЗСУ також додав, що росіяни намагатимуться утримати лінію фронту на Херсонському, Запорізькому й Донецькому напрямках.

"Хоча росіяни вже готуються розгортати іншу лінію фронту, якщо нам удасться прорватися у бік Азовського узбережжя. Вони готуються відкрити лінію оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь, і вже видно конфігурацію при обвалі російського фронту на Запорізькому та Херсонському напрямках. Окупанти вирівняють фронт по лінії Куп'янськ – Сватове – Бахмут – Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Але якщо ми дійдемо до Токмака, то російський фронт розвалиться", - наголосив Світан.

22 серпня в ISW повідомляли, що російським військам, особливо 20-й та 2-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки. Це заважає їм ефективно діяти та знижує їхній моральний дух.

На початку вересня ЗМІ писали, що Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні.

Reuters з посиланням на західного чиновника пише, Росія, ймовірно, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що майже вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, але це все ще не відповідає потребам Москви для війни в Україні



