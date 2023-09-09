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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У росіян розписана динаміка руху фронту на 1,5 - 2 роки, - Світан

9 вересня, 2023 субота
19:05
Війна з Росією Путін

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що, якщо Сили оборони дійдуть до Токмака, то російський фронт розвалиться

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються затягувати війну, тобто до виборів президента Америки, фактично до 2025 року. У них вже розписана на 1,5 - 2 роки динаміка руху фронту та розвитку армії. Але збільшити виробництво деяких видів техніки та боєприпасів росіяни вже не можуть. Росія вийшла на міжнародні ринки та намагається у Північної Кореї, Китаю та Ірану взяти якусь кількість боєприпасів. Ці країни можуть дати РФ лише 25 -30% від своїх накопичених боєприпасів. І це не бездонна діжка", - підкреслив Світан. 

Полковник запасу ЗСУ також додав, що росіяни намагатимуться утримати лінію фронту на Херсонському, Запорізькому й Донецькому напрямках.

"Хоча росіяни вже готуються розгортати іншу лінію фронту, якщо нам удасться прорватися у бік Азовського узбережжя. Вони готуються відкрити лінію оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь, і вже видно конфігурацію при обвалі російського фронту на Запорізькому та Херсонському напрямках. Окупанти вирівняють фронт по лінії Куп'янськ – Сватове – Бахмут – Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Але якщо ми дійдемо до Токмака, то російський фронт розвалиться", - наголосив Світан. 

  • 22 серпня в ISW повідомляли, що російським військам, особливо 20-й та 2-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки. Це заважає їм ефективно діяти та знижує їхній моральний дух.
  • На початку вересня ЗМІ писали, що Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні.
  • Reuters з посиланням на західного чиновника пише, Росія, ймовірно, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що майже вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, але це все ще не відповідає потребам Москви для війни в Україні 


 

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