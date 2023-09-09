У росіян розписана динаміка руху фронту на 1,5 - 2 роки, - Світан
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що, якщо Сили оборони дійдуть до Токмака, то російський фронт розвалиться
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни намагаються затягувати війну, тобто до виборів президента Америки, фактично до 2025 року. У них вже розписана на 1,5 - 2 роки динаміка руху фронту та розвитку армії. Але збільшити виробництво деяких видів техніки та боєприпасів росіяни вже не можуть. Росія вийшла на міжнародні ринки та намагається у Північної Кореї, Китаю та Ірану взяти якусь кількість боєприпасів. Ці країни можуть дати РФ лише 25 -30% від своїх накопичених боєприпасів. І це не бездонна діжка", - підкреслив Світан.
Полковник запасу ЗСУ також додав, що росіяни намагатимуться утримати лінію фронту на Херсонському, Запорізькому й Донецькому напрямках.
"Хоча росіяни вже готуються розгортати іншу лінію фронту, якщо нам удасться прорватися у бік Азовського узбережжя. Вони готуються відкрити лінію оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь, і вже видно конфігурацію при обвалі російського фронту на Запорізькому та Херсонському напрямках. Окупанти вирівняють фронт по лінії Куп'янськ – Сватове – Бахмут – Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Але якщо ми дійдемо до Токмака, то російський фронт розвалиться", - наголосив Світан.
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