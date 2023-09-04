Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні, - NYT
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць.
За даними видання, Кім Чен Ин і Путін обговорюватимуть постачання Північною Кореєю Росії зброї для війни проти України. так, Путін хоче, щоб пан Кім надав Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім натомість хоче отримати від РФ технології для супутників і атомних підводних човнів. Крім того, Кім шукатиме продовольчої допомоги для жителів Північної Кореї.
Джерела видання зазначають, що Кім і Путін відвідають запланований на 10-13 вересня Східний економічний форум у Далекосхідному федеральному університеті у Владивостоці. За їхніми даними, Кім також планує відвідати пірс 33, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту Росії.
Також однією з потенційних зупинок Кіма після Владивостока називають космодром Восточний у 950 милях (1,5 тис. км) на північ від Владивостока.
Раніше Речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся зокрема зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
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