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Штати запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет

1 вересня, 2023 п'ятниця
06:11
Світ санкції проти Росії

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох російських громадян й компанії, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення й балістичних ракет

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Так, обмежувальні заходи щодо двох фізичних осіб та однієї організації були вжиті США за погодженням з Південною Кореєю та Японією. До списку потрапили жителі Росії Чжон Джин Йонг та Сергій Михайлович Козлов, а також товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Інтелект" (з юридичною адресою у Москві).

Зазначається, що вони причетні до отримання доходів для незаконної розробки зброї Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет. А відповідні дії були вжиті у відповідь на спробу КНДР 23 серпня вивести на орбіту розвідувальний супутник, що "стало другою невдалою спробою зробити це за три місяці".

"На підтримку зобов’язань адміністрації координувати наші відповіді на регіональні виклики, сьогоднішні дії - разом із діями наших союзників і партнерів - спрямовані на мережі сприяння, які дозволяють КНДР здійснювати програми балістичних ракет і ЗМЗ, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон та додав, що Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з Південною Кореєю та Японією в спільних зусиллях по боротьбі "з незаконною та деструктивною діяльністю КНДР".

У Мінфіні відзначили, що акція спрямована проти двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримувати дохід організаціям КНДР, пов'язаним із розробкою ЗМЗ, та ідентифікує компанію, що належить одній із цих осіб.

Так, Чжон Джин Йонг як працівник компанії, яка підконтрольна Сергію Козлову, допомагав з працевлаштуванням будівельників із Північної Кореї в Росії. Крім того, за даними американської сторони, Козлов допомагав у закупівлі товарів, що використовуються у суднобудівній промисловості.

"Йонг очолював групу працівників інформаційних технологій (ІТ) КНДР у Росії та працював з громадянами Росії, щоб отримати документи, що посвідчують особу, щоб підтвердити облікові записи ІТ-команди КНДР на платформах позаштатної роботи в ІТ. Деякі з документів, що посвідчують особу, були від членів родини або російських співробітників Козлова", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Йонг координував будівельний проєкт у Москві між ТОВ "Інтелект" з підставною компанією "Друга академія природничих наук", яка була внесена до списку санкцій ще у 2010 році за участь у діяльності, "яка істотно сприяла поширенню зброї масового знищення або коштів його доставки".

А ще в американському Казначействі заявляють, що у співпраці з цією компанією "Інтелект" сприяв придбанню для КНДР матеріалів, які використовувалися у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

Відповідно до обмежень, усе майно та інтереси у власності осіб, названих вище, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано та має бути повідомлено в Мінфін. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками однієї чи кількох заблокованих осіб. 

Додається, що накладені санкції "ще більше обмежать здатність SANS використовувати своїх закордонних агентів для отримання як фінансової, так і матеріальної підтримки від представників КНДР у закордонних країнах, а також від компаній, які надають послуги для обходу санкцій США та ООН".

Наростання напруги й нарощення ракетного озброєння КНДР

5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".

6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.

14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.

Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї. 

21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.

Згодом лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили країни стануть "компонентом державного ядерного стримування", відвідавши командування служби.

Наприкінці серпня армія Північної Кореї заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Економіка
Росія
КНДР
санкції проти Росії
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