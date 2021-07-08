У російській поліклініці невикористані вакцини вилили в каналізацію

Зловмисниця на прохання громадян видавала їм сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу із завідомо неправдивими даними про нібито зроблені щеплення, повідомляють російські ЗМІ.

Щоб приховати сліди злочину, невикористані препарати жінка знищувала, виливаючи вакцину в каналізацію.

За підроблений документ адміністратор вимагала від півтора до трьох з половиною тисяч рублів. Встановлено, що цією "послугою" скористалося понад 20 осіб. У МВС РФ пообіцяли, що вони також будуть притягнуті до відповідальності.