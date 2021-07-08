Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус У російській поліклініці невикористані вакцини вилили в каналізацію

У російській поліклініці невикористані вакцини вилили в каналізацію

8 липня, 2021 четвер
08:44

У Росії затримали старшого адміністратора однієї з поліклінік Калінінграда, яка підозрюється у виготовленні підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19

Зловмисниця на прохання громадян видавала їм сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу із завідомо неправдивими даними про нібито зроблені щеплення, повідомляють російські ЗМІ.

Щоб приховати сліди злочину, невикористані препарати жінка знищувала, виливаючи вакцину в каналізацію.

За підроблений документ адміністратор вимагала від півтора до трьох з половиною тисяч рублів. Встановлено, що цією "послугою" скористалося понад 20 осіб. У МВС РФ пообіцяли, що вони також будуть притягнуті до відповідальності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
вакцина
тестування
Читайте також:
гроза
6 липня, 2021 вiвторок
В Україні оголосили штормове попередження: очікуються град та шквали
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
7 липня, 2021 середа
Карл, Маркс, Арахамія! Чому китайські гроші для Зеленського — це смерть для України?
5 липня, 2021 понедiлок
"Народилася в Україні і є українкою": лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.13
    Купівля 27.13
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 32.02
    Продаж 32.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
8 липня
09:19
Рахім Стерлінг та Сімон К'яер (праворуч)
Стерлінг прокоментував скандальний епізод з одинадцятиметровим у півфіналі Євро-2020
09:15
Курс валют: долар і євро повернулися до зростання
08:55
МОЗ
До вересня медустанови перейдуть на електронні лікарняні
08:54
Рахім Стерлінг та Йоакім Меле (ліворуч)
Я не бачу там пенальті: Тренер збірної Данії відреагував на ключовий момент півфіналу Євро-2020 з Англією
08:23
Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі та поранили українського військового
08:18
коронавірус
Коронавірус: за добу померли 23 українця
08:17
Устина Стефанчук
Facebook розблокував акаунт української дослідниці Устини Стефанчук
08:10
Бабій: Рада може ухвалити законопроєкт, який дасть можливість НКРЕКП боротися із зловживаннями на оптових енергетичних ринках
07:59
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який з ножем напав на 2-річного хлопчика
07:39
У Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента
07:20
Німецький міністр розкритикував російську позицію по Сирії
00:36
Англія - Данія
Англія - Данія 2:1: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
00:36
Англія - Данія
Англія перемогла Данію та стала другим фіналістом Євро-2020
2021, середа
7 липня
23:06
"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни
23:03
Латвія не видаватиме Білорусі екскандидата в президенти Цепкала
22:53
Владислав Єсипенко
США вимагають звільнити заарештованого окупантами у Криму журналіста Єсипенка
22:48
П'єр Гінкепі
19-річний захисник збірної Еквадору може перейти в "Шахтар"
22:36
В'язниця Ізоляція у Донецьку
Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру двом керівникам донецької в'язниці окупантів "Ізоляція"
22:18
Славомір Новак
Ексочільнику Укравтодору Новаку в Польщі висунули нові обвинувачення
22:07
Зловживання ДТЕК можуть призвести до проблем Енергоатому, а відтак і повпливати на ціну електроенергії для населення, — Бабій
22:07
Греція з 8 липня відновить карантинні обмеження для барів та нічних клубів
22:02
Єврокомісія погрожує обмеженнями, якщо Угорщина не скасує закон про "пропаганду ЛГБТ"
21:46
ВООЗ
ВООЗ закликала країни бути "особливо обережними" при скасуванні карантинних обмежень
21:42
Дерек Чісора
Чісора звинуватив суддів у своїй поразці Усику
21:31
Укрзалізниця розглядає можливість підвищення тарифів на вантажні перевезення
21:27
Марта Костюк
Українська тенісистка поділилась звабливою світлиною в Instagram
21:23
Дональд Трамп
Трамп заявив, що подав позов проти Facebook та Twitter через блокування його профілів
21:08
хакер
Збій у роботі сайтів Офісу президента та інших держструктур стався через мережеві атаки, - Держспецзв‘язку
20:55
"Ні моралі, ні совісті. Робитимуть, що хочуть": голова журі Каннського фестивалю назвав Путіна і Трампа "гангстерами, які правлять світом"
20:49
збірна Англії
Англія - Данія: склади команд на півфінал Євро-2020
20:47
ВООЗ
ВООЗ закликала країни відтермінувати вакцинацію дітей
20:45
Фран Соль
"Динамо" позбулось непотрібного вихованця "Реалу"
20:33
Кулеба запропонував Данії взаємно визнати COVID-паспорти
20:30
Сімоне Індзагі
Новий тренер "Інтера" назвав свою мету в клубі
20:20
Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання та висилку Росією естонського консула
20:20
У Кирилівці від удару електрострумом загинув співробітник водного атракціону
20:05
"Не навчання, а провокації": міністр оборони Німеччини заявила, що РФ від військових маневрів може швидко перейти до "серйозного сценарію"
20:03
Таміла Ташева
В окупованому Криму близько п'яти об'єктів мають матеріали для виготовлення ядерної зброї, - заступниця представника президента
19:59
Рауль Ріанчо
Екстренер України та "Динамо" заявив про бажання очолити збірну Росії
19:34
Смілянський
"Я помилився": Смілянський про "зарплати понад $1000" у листонош Укрпошти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV