У російському Тамбові пролунав вибух та почалася пожежа на пороховому заводі
Потужна пожежа спалахнула близько півночі на Котовському пороховому заводі у російському місті Тамбов
Про це пише telegram-канал База.
Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.
За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів квадратних.
Надзвичайники уточнюють причини вибуху та пожежі. Постраждалих немає.
- У ніч на неділю, 29 жовтня, в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, причиною займання може бути влучання безпілотника.
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