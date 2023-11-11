У російському Тамбові пролунав вибух та почалася пожежа на пороховому заводі

Про це пише telegram-канал База.

Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів квадратних.

Надзвичайники уточнюють причини вибуху та пожежі. Постраждалих немає.