У Ростові щоденні судилища кримських татар, – Чубаров
В окупованому Криму репресії стали жорстокішими, щоденно відбуваються судилища кримськотатарських активістів у Криму, паралельно суди відбуваються у Ростові
Про репресії окупантами у Криму та щоденні судилища до кримськотатарських активістів розповів Рефат Чубаров, голова Меджлісу Кримськотатарського народу в етері Еспресо TV
Голова Меджлісу зазначив: "Громадяни України мають знати, що не тільки не на хвилину не припиняються репресії в окупованому Криму, вони стали жорсткішими. Щоб російські окупанти мали можливість контролювати населення того півострову, який межує з Херсонською областю, і тому тут щоденно відбуваються судилища, у так званому верховному суді Криму. Як раз в ці дні ідуть засідання судилища над першим заступником голови Меджлісу Кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, двома молодими нашими активістами Кримськотатарського національного руху Азізом і Асаном Ахметовими. Зрозуміло, що російські окупанти ведуть до максимального покарання, Наріману Джелялу загрожує до 20 років ув'язнення".
Рефат Чубаров повідомив: "Паралельно ідуть суди, власне на території самої росії в Ростові, так званому Південному окружному суді. Кримських татар переважно судять у Ростові як терористів. Згідно з законодавством країни окупанта, терористів судять лише військові суди й найближчий військовий суд до окупованого Криму знаходиться у Ростові. Там щоденно по два - три судових засідання, судять кримських татар. Люди отримують по 13,14,17 років ув'язнення".
- Нагадаємо, 10 квітня Рефат Чубаров розповів, що прихильники Росії в Криму мають неприхований страх, бо розуміють - Україна поверне півострів за результатами війни
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