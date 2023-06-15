Про це інформує Центр нацспротиву.

"За інформацією отриманою від партизанської мережі на ТОТ Півдня України, окупаційні адміністрації продовжують системний тиск на цивільне населення в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей", - пише відомство.

Повідомляється, що в селищі Розівка Запорізької області незаконно відібрано "Розівську центральну районну лікарню" для використання спеціалізованої медичної допомоги пораненому особовому складу окупаційних військ РФ.

Разом із тим місцеві жителі позбавлені можливості отримати медичну допомогу, а також: "Знаходяться під постійним психологічним тиском, отримавши вказівку щодо нерозповсюдження інформації про даний факт".

Крім цього, загарбники примусово відселяють людей з їхніх осель у містах Гола Пристань та Олешки Херсонської області. Потім росіяни використовуються ці будинки для розміщення своїх офіцерів і вогневих точок.