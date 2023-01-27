Про це заявив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає ERR.

"З нашої найоптимістичнішої точки зору, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з песимістичнішої, шість-дев'ять місяців", - сказав він, оцінюючи можливості Росії масовано обстрілювати Україну ракетами.

Гросберг зазначив, що до початку війни Росія мала близько 2500 ракет.

"Було витрачено від половини до двох третин. Але, як показують останні фрагменти ракет, Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додачу до тих, що були на складах", – підкреслив він.

"Це свідчить про те, що до Росії продовжують надходити високотехнологічні елементи", - додав Гросберг.

Він зазначив, що таким чином окупанти мають змогу робити ракети ще дуже довго.

У грудні 2022 року член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявляв, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb