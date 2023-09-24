У Рубіжному на Луганщині окупанти рік не виплачували зарплати працівникам водоканалу: ті оголосили страйк, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, співробітники місцевого водоканалу відмовились від виконання своїх обов’язків.

"Питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенню так званих "перших виборів". Обіцянки не спрацювали", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що ситуація, яка склалася, влаштовує у так званій ЛНР усіх, окрім комунальників та їхніх сімей.

Лисогор також зазначив, що тим часом у держдумі РФ розглядають законопроєкт, який дозволить призначати на посаду суддів у "ЛНР" та інших окупованих регіонах звичайних поліціянтів та колишніх міліціонерів.

"Достатньо буде мати вищу освіту за напрямом "Правоохоронна діяльність" та певні зв’язки. Незалежні гілки влади? Ні, не чули", - написав очільник Луганської ОВА.