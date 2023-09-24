У Рубіжному на Луганщині окупанти рік не виплачували зарплати працівникам водоканалу: ті оголосили страйк, - ОВА
У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області працівники водоканалу оголосили протест окупаційній "владі", адже рік не отримували заробітну плату
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, співробітники місцевого водоканалу відмовились від виконання своїх обов’язків.
"Питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенню так званих "перших виборів". Обіцянки не спрацювали", - наголосив голова ОВА.
Він додав, що ситуація, яка склалася, влаштовує у так званій ЛНР усіх, окрім комунальників та їхніх сімей.
Лисогор також зазначив, що тим часом у держдумі РФ розглядають законопроєкт, який дозволить призначати на посаду суддів у "ЛНР" та інших окупованих регіонах звичайних поліціянтів та колишніх міліціонерів.
"Достатньо буде мати вищу освіту за напрямом "Правоохоронна діяльність" та певні зв’язки. Незалежні гілки влади? Ні, не чули", - написав очільник Луганської ОВА.
- Також напередодні в ОВА повідомили, що у тимчасово окупованій Кремінній загарбники визначили декілька будинків, які піддадуться знесенню. Подібні плани окупантів спостерігаються і в Сєверодонецьку.
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