У Рубіжному обстріляли храм, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Внаслідок військових дій у м. Рубіжне на Луганщині від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської", - розповів він.



Росіяни обстрілами пошкодили пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм.



Сергій Гайдай нагадав, що раніше в Сєвєродонецьку окупанти двічі влучили у Свято-Різдвяний Кафедральний собор, а також завдали шкоди парафіям у Лисичанську та Троїцькому.



Нагадаємо, у Харкові від російського обстрілу постраждав Успенський собор, де переховувалися люди.

Росіяни обстріляли храм УПЦ МП в Ірпені.

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