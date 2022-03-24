У Рубіжному обстріляли храм, - Гайдай
У Рубіжному на Луганщині росіяни обстріляли парафію блаженної Матрони Московської
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Внаслідок військових дій у м. Рубіжне на Луганщині від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської", - розповів він.
Росіяни обстрілами пошкодили пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм.
Сергій Гайдай нагадав, що раніше в Сєвєродонецьку окупанти двічі влучили у Свято-Різдвяний Кафедральний собор, а також завдали шкоди парафіям у Лисичанську та Троїцькому.
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