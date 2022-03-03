У Харкові від російського обстрілу постраждав Успенський собор, там переховувались люди
Успенський собор у місті Харкові, найдавніший православний храм міста, постраждав від обстрілів російських окупаційних військ. Жертв серед людей, які переховувались у ньому на момент обстрілу, немає
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
"Під час обстрілу у храмі переховувались люди. Ніхто не постраждав. У соборі вибиті вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 2 березня, о 23:59 розпочалася атака російських військ на місто Ізюм, у Харківській області, є значні руйнації, загинули вісім мирних жителів, серед них двоє дітей.
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