У Румунії "почесним радником" прем'єр-міністра став робот зі штучним інтелектом
У середу, 1 березня, під час засідання уряду прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке призначив своїм "почесним радником" робота зі штучним інтелектом ION
Про це повідомив прем'єр-міністр Ніколає Чуке на фейсбуці.
Румунія стала першою країною у світі, яка призначила робота зі штучним інтелектом на одну з керівних посад. Він називається ION, що є віддзеркаленим словом NOI, що в перекладі з румунської означає "ми".
ION виконуватиму роль почесного радника прем'єр-міністра. Він збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, які становлять загальний інтерес. У режимі реального часу ION інформуватиме уряд про пропозиції, проблеми та побажання громадян країни.
Чуке зазначив, що цей проєкт розробили найкращі румунські дослідники та професори в цій галузі, які "лише хотіли через цей проєкт дати голос румунам". Тобто проєкт є повністю румунським: від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.
- 28 лютого Meta заявила, що експериментує з чатом на основі штучного інтелекту в WhatsApp і Messenger.
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