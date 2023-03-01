У Румунії "почесним радником" прем'єр-міністра став робот зі штучним інтелектом

Про це повідомив прем'єр-міністр Ніколає Чуке на фейсбуці.

Румунія стала першою країною у світі, яка призначила робота зі штучним інтелектом на одну з керівних посад. Він називається ION, що є віддзеркаленим словом NOI, що в перекладі з румунської означає "ми".

ION виконуватиму роль почесного радника прем'єр-міністра. Він збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, які становлять загальний інтерес. У режимі реального часу ION інформуватиме уряд про пропозиції, проблеми та побажання громадян країни.

Чуке зазначив, що цей проєкт розробили найкращі румунські дослідники та професори в цій галузі, які "лише хотіли через цей проєкт дати голос румунам". Тобто проєкт є повністю румунським: від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.