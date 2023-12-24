У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2
У неділю, 24 грудня, у Румунії 08:06 за місцевим часом на глибині 96,8 км стався потужний землетрус
Про це повідомляє румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) у Facebook.
Землетрус зафіксували Вранчанській сейсмічній зоні, Вранча, на глибині 96,8 км.
Він стався поблизу таких населених пунктів: 35 км на північ від Фочани, 59 км на північ від Бузеу, 76 км на схід від Сфанту-Георге, 87 км на схід від Брашова, 95 км на південний схід від Барлада, 98 км на північний схід від Плоєшть, 99 км на південь від Бакеу.
Фото: Румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі
Інформація про руйнування та жертви не надходила.
- 20 грудня унаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у північно-західних китайських провінціях Ганьсу та Цинхай загинуло понад 130 людей. Президентка Тайваню запропонувала допомогу в ліквідації наслідків.
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