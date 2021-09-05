У СБУ підтвердили, що на гарячу лінію надійшло повідомлення з погрозами першим особам держави

Про це повідомляє Українська правда.

У пресслужбі СБУ підтвердили, що 5 вересня на гарячу лінію надійшло повідомлення з погрозами щодо перших осіб держави.

"На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави. Співробітники служби оперативно зреагували та відпрацювали даний дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів", - заявили в СБУ.

Наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи.

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