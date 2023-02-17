Про це повідомляє Голос Америки.

"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", – наголосив сенатор-республіканець Ріш.

За його словами, він "бачив звірства на власні очі" під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього "надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу".

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", – зауважив Ріш.

У резолюції сенатори також закликають США разом із союзниками по НАТО та ЄС "підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу".

Ця резолюція, зокрема, "підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", каже законодавець.

"Володимир Путін і всі, хто керує і здійснює варварське вторгнення Росії в Україну, здійснюють геноцид, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Останні повідомлення про те, що багато тисяч українських дітей назавжди розлучаються зі своїми родинами, підкреслюють глибину цих воєнних злочинів", – сказав сенатор-демократ Кардін.

Він додав, що українці продовжуватимуть гинути, "доки Путін не відчує наслідків своїх незаконних і неспровокованих нападів".

Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня 2022 року підтримав Комітет із питань міжнародних відносин сенату США, і вона готова до винесення на голосування у сенаті. Співавторами резолюції є сенатор-республіканець Ріш та сенатор-демократ Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.