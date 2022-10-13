Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Міст розташований над річкою Західна Морава у селі Овчар Баня, його спорудили у 60-х роках з металевих та дерев’яних елементів. Причиною нещастя став обрив троса.

На момент інциденту на мосту було близько 50 осіб, усі вони впали у річку. Дві людини загинули, 11 отримали травми й потребували медичної допомоги.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, частина постраждалих – туристи з боснійського міста Зворник, яким у селищі зробили зупинку перед наступною екскурсією.

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