У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука "Другая Украина", – "Схеми"

Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

За даними реєстру юридичних осіб Сербії, представництво російської організації "Другая Украина" відкрито в серпні 2023 року. "Представништво покрета "Друга Украина"" (так називається філія сербською мовою) як мету своєї діяльності вказує "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станојевић (Драган Станоєвич).

Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч і політик. Від червня 2021 року проти нього запроваджено санкції української Ради нацбезпеки і оборони, йому заборонено в'їзд в Україну протягом трьох років.

Станоєвич неодноразово публічно захоплювався політикою президента РФ Володимира Путіна, підтримує російську військову агресію в Україні. Також він обурювався через затримання Віктора Медведчука Службою безпеки України 2022 року. Є головою Сербської світової діаспорної організації "Парламент Сербської діаспори" та міжнародної проросійської неурядової організації "Об'єднана сербська діаспора Євразії".

Зараз Драган Станоєвич є кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа" на дострокових парламентських виборах, які мають відбутися 17 грудня 2023 року.

Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні. Він очолював "Сербську громаду в Україні", брав участь у публічних акціях у Києві й у засіданнях "Партії політики Путіна".

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма "Юг-Укр-Контракт" і має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

"Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються. Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу. Я ніколи не підтримував жодної агресії і не збираюся. Точно як і не збираюся підтримувати українську владу, яка, по суті, знищила ту Україну, яку я любив, яка своєю політикою знищує цвіт української нації і веде війну проти інакодумства. Я попереджав Україну, куди приведе політика Майдану", – сказав Драган Станоєвич у коментарі журналістам.

Після створення підрозділу в Сербії в російському реєстрі перейменували організацію "Другая Украина". Її тепер означили не як "регіональний громадський рух", а "міжнародний громадський рух". Також в організації Віктора Медведчука змінився керівник – замість ексведучого каналу "112 Україна" Дениса Жарких ним став громадянин РФ Роман Коваленко.

53-річний Коваленко є уродженцем Донеччини. У 2021 році він фігурував у матеріалах суду як обвинувачений у кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму). На своїх сторінках у соцмережах Коваленко поширює статті Медведчука й зазначає, що є юристом, кандидатом економічних наук та головою виконавчого комітету міжнародної організації "Другая Украина". При цьому на сайті вказано, що Віктор Медведчук є головою ради цієї організації.