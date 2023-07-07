Це — розповідь про події російсько-української війни, а саме - про героїчну оборону Києва у лютому-березні 2022 року. Журналістська робота розповідає як про події, які передували початку повномасштабної війни, так і про наступ на Київ.

Книжка складається з окремих есеїв, які розгортають широку панораму захисту оборони столиці навесні 2022-го. Головною дійовою особою кожного з розділів є люди, що потрапили у вир війни.

“Це — книга-розповідь про тих, хто опинився у вирі російсько-української війни в Києві та в містечках і селах поблизу столиці. Книга про характер мільйонів людей, які стали на захист Києва”, – розповідає Сергій Руденко.

17 розділів книжки охоплюють аналіз довоєнних подій, перші години нападу путінської армії та реакцію в українській столиці, обличчя спротиву українського народу, свідчення учасників боїв та історії героїв. Це історії Ігоря Лапіна, Ахтема Сеітаблаєва, Астамура Гумби, Дмитра Лінька, Романа Безсмертного, Романа Ратушного, Макса Левіна та багатьох інших українців, котрі стали частиною великої історії захисту Києва навесні 2022-го.

На полицях книгарень видання з’явиться у серпні. В книжці буде 204 сторінки, які доповнюють ілюстрації Нікіти Тітова.

Зараз триває передзамовлення книжки. Замовити "Бій за Київ" можна на сайті "Фабули".

Сергій Руденко - ведучий телеканалу "Еспресо", автор книжок про оточення Ющенка, Януковича, Тимошенко. 2021 року в Україні вийшла його книга "Зеленський без гриму". У 2022 році ця робота перекладено 25 країнами світу. Видана у Німеччині книга увійшла у список бестселерів журналу Spiegel.