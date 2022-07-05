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Головна війна з Росією У серпні ситуація на лінії фронту може стабілізуватись, а ЗСУ розпочати контрнаступ, - Згурець
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У серпні ситуація на лінії фронту може стабілізуватись, а ЗСУ розпочати контрнаступ, - Згурець

5 липня, 2022 вiвторок
09:23
війна з Росією ЗСУ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що серпні Збройні сили України зможуть розпочати контрнаступальні дії, після стабілізації всієї лінії фронту

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Пан Буданов досить послідовний у своїх заявах. Він говорить про те, що активна фаза бойових дій має завершитись у серпні, однак це буде залежати від обсягів надходження західної зброї. На мою думку, дійсно у ворога, навіть враховуючи накопичення сили та резервів, не буде сил для того, щоб продавити нашу оборону безпосередньо в Словʼянську та Краматорську",- пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що серпень дійсно може стати переломним на всій лінії фронту на користь Збройних сил України.

"Серпень може стати початком стабілізації всієї лінії фронту. Тобто, коли ворог не може продовжувати активні наступальні дії, а Збройні сили України зможуть проводити контрнаступальні дії. Зокрема, ми говоримо про правий берег Дніпра в Херсонській області. Тому, я вважаю. що успішні контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській та Запорізькій області зможуть змінити положення щодо переговорів з Російською Федерацією. Проте і контрнаступ ЗСУ, на мою думку, не зможе призвести до переговорів з Росією. Оскільки головною метою Путіна є знищення державності України", - додав він.

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