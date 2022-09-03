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У серпні українці оформили майже 340 тис. закордонних паспортів – на 57% більше, аніж минулого року

3 вересня, 2022 субота
05:58
Суспільство паспорт

Державна міграційна служба упродовж серпня оформила громадянам України майже 340 тисяч закордонних паспортів

Про це ДМСУ повідомляє у Фейсбуці.

За інформацією відомства, ID-карток оформлено понад 126 тисяч, закордонних паспортів – більш як 338 тисяч.

У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року ID-карток оформлено менше на 32%, водночас закордонних паспортів – більше на 57%.

  • Нагадаємо, уряд дозволив оформлювати український і  закордонний паспорти за кордоном.

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біженці з України
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