У серпні українці оформили майже 340 тис. закордонних паспортів – на 57% більше, аніж минулого року
Державна міграційна служба упродовж серпня оформила громадянам України майже 340 тисяч закордонних паспортів
Про це ДМСУ повідомляє у Фейсбуці.
За інформацією відомства, ID-карток оформлено понад 126 тисяч, закордонних паспортів – більш як 338 тисяч.
У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року ID-карток оформлено менше на 32%, водночас закордонних паспортів – більше на 57%.
- Нагадаємо, уряд дозволив оформлювати український і закордонний паспорти за кордоном.
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