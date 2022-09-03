Про це ДМСУ повідомляє у Фейсбуці.

За інформацією відомства, ID-карток оформлено понад 126 тисяч, закордонних паспортів – більш як 338 тисяч.

У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року ID-карток оформлено менше на 32%, водночас закордонних паспортів – більше на 57%.

Нагадаємо, уряд дозволив оформлювати український і закордонний паспорти за кордоном.

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