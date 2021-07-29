У серпні в Україні очікується збільшення летальних випадків від COVID-19, - науковці
Згідно з прогнозами експертів Національної академії наук (НАН), вже 3 серпня середня кількість інфікованих збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735
Про це повідомляє НАН України.
Зазначається, що зросте й смертність від коронавірусу – в середньому за добу реєструватимуть до 22 летальних випадків станом на 10 серпня.
Наразі погіршення епідеміологічної ситуації фіксують на Сході і на Півдні України.
"Водночас, ризики значного прискорення зростання лишаються високими. За останній тиждень драйверами зростання числа випадків хвороби виявилися регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні України – після того, як тиждень тому майже весь тижневий приріст випадків хвороби зосереджувався у південних областях (передусім на Одещині)", – йдеться в повідомленні.
Фахівці НАН також стурбовані штамом коронавірусу Дельта, який вже виявили в Україні. Цей штам активно поширюється в Європі і вже призвів до значного збільшення інфікованих на добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе