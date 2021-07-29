У серпні в Україні очікується збільшення летальних випадків від COVID-19, - науковці

Про це повідомляє НАН України.



Зазначається, що зросте й смертність від коронавірусу – в середньому за добу реєструватимуть до 22 летальних випадків станом на 10 серпня.

Наразі погіршення епідеміологічної ситуації фіксують на Сході і на Півдні України.

"Водночас, ризики значного прискорення зростання лишаються високими. За останній тиждень драйверами зростання числа випадків хвороби виявилися регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні України – після того, як тиждень тому майже весь тижневий приріст випадків хвороби зосереджувався у південних областях (передусім на Одещині)", – йдеться в повідомленні.

Фахівці НАН також стурбовані штамом коронавірусу Дельта, який вже виявили в Україні. Цей штам активно поширюється в Європі і вже призвів до значного збільшення інфікованих на добу.