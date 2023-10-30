"Кримські партизани" повідомили про приліт у Новофедорівці, окупаційна влада Севастополя заявила про "збиття двох цілей"

Про це інформують російська пропагандистська агенція ТАСС.

Об 11:22 у місті Севастополь була оголошена повітряна тривога. Унаслідок цього зупинили морський та наземний громадський транспорт. Рух автівок Кримським мостом був тимчасово перекритий близько 40 хвилин. О 12:26 оголосили про відбій.

Развожаєв повідомив про роботу російських систем протиповітряної оборони в тимчасово окупованому населеному пункту Криму. За попередніми даними, ворог нібито збив дві повітряні цілі. Уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.

Станом на 12:02 псевдогубернатор заявляв про дим у районі Севастопольської бухти, мовляв, це рашисти використовують табельні засоби маскування. Також "Кримський вітер" писав, що у районі Стрілецької та Південній бухт Севастополя була димова завіса.

Телеграм-канал "Кримські партизани" повідомив про приліт по аеродрому в Новофедорівці та по місту Євпаторія.