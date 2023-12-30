У Севастополі пролунав потужний вибух: РФ заявляє про знищення українського морського безпілотника

Про це повідомляє проєкт "Радіо свободи" "Крим. Реалії".

За словами кореспондента видання, вибух був достатньо потужний, що від нього в будинках затремтіло скло у вікнах.

Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку на Кримський півострів українського безекіпажного катера, який вони виявили в акваторії Чорного моря. Росіяни стверджують, що знищили український морський дрон патрульним катером Чорноморського флоту РФ близько 10:00 за місцевим часом.

Також окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв з посиланням на військових заявив про нібито ліквідацію з гелікоптерів надводного безпілотника за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі.

Українська влада та ЗСУ поки що не коментували інцидент.