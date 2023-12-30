У Севастополі пролунав потужний вибух: РФ заявляє про знищення українського морського безпілотника
Вранці 30 грудня у центральній частині Севастополя пролунав потужний вибух. Міноборони РФ та місцева окупаційна влада заявили про атаку українського морського безпілотника. ЗСУ поки не коментували інцидент
Про це повідомляє проєкт "Радіо свободи" "Крим. Реалії".
За словами кореспондента видання, вибух був достатньо потужний, що від нього в будинках затремтіло скло у вікнах.
Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку на Кримський півострів українського безекіпажного катера, який вони виявили в акваторії Чорного моря. Росіяни стверджують, що знищили український морський дрон патрульним катером Чорноморського флоту РФ близько 10:00 за місцевим часом.
Також окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв з посиланням на військових заявив про нібито ліквідацію з гелікоптерів надводного безпілотника за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі.
Українська влада та ЗСУ поки що не коментували інцидент.
- У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.
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