У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупати заявили, що в Криму збили БПЛА

Про це інформує проєкт Крим.Реалії, посилаючись на слова місцевих жителів. Крім того, редакція отримала кілька відео з різних точок у цьому районі.

Вказано, що районі між окупованими Чорноморським і Міжводним нібито працювала російська ППО. Водночас повітряну тривогу у Криму не оголошували.

Відео роботи ППО поширив також телеграм-канал "Кримські партизани". Там повідомили, що вибухи звучали у Джанкої та Севастополі.

Згодом окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем нібито працювала російська ППО, яка, мовляв, збила один безпілотник. Він також заявив, що жодних пошкоджень не зафіксовано.

Невдовзі так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо написав, що Генічеський район начебто перебуває під ракетним обстрілом і станом на 20:20 там збили 15 цілей.