У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупати заявили, що в Криму збили БПЛА
Увечері п'ятниці, 15 грудня, у тимчасово окупованих Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила, що у Криму нібито збили безпілотник
Про це інформує проєкт Крим.Реалії, посилаючись на слова місцевих жителів. Крім того, редакція отримала кілька відео з різних точок у цьому районі.
Вказано, що районі між окупованими Чорноморським і Міжводним нібито працювала російська ППО. Водночас повітряну тривогу у Криму не оголошували.
Відео роботи ППО поширив також телеграм-канал "Кримські партизани". Там повідомили, що вибухи звучали у Джанкої та Севастополі.
Згодом окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем нібито працювала російська ППО, яка, мовляв, збила один безпілотник. Він також заявив, що жодних пошкоджень не зафіксовано.
Невдовзі так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо написав, що Генічеський район начебто перебуває під ракетним обстрілом і станом на 20:20 там збили 15 цілей.
- 24 листопада Міноборони РФ інформувало про атаку українських дронів в тимчасово окупованому Криму. Тоді повідомлялося, що в Джанкої пролунало до десяти вибухів.
- Тг-канал "Кримські партизани" написав, що під час нічних вибухів Джанкої було уражено військові частину росіян та ППО, РЛС та особовий склад ворога.
- Пізніше кримський рух опору Атеш повідомив, що атака в ніч проти 24 листопада по військовій частині російських загарбників у Джанкої завдала Росії серйозних втрат.
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