У Севастополі вибух та пожежа. Є жертва

Про це повідомляє управління МНС РФ у місті та місцеві телеграм-канали, пише видання "Крим. Реалії".

"4 січня о 23 годині 01 хвилину... від очевидців надійшло повідомлення, що … горить будівельний вагончик... У ході аналізу конструкцій було виявлено чоловіка без ознак життя..." – йдеться у повідомленні управління російського МНС у Севастополі.

Місцеві телеграм-канали публікують фото та відео пожежі на Фіоленті.

"ЧП/Севастополь" стверджує, що причиною пожежі став вибух газового балона.

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