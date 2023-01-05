У Севастополі вибух та пожежа. Є жертва
У районі мису Фіолент у Севастополі ввечері 4 січня стався вибух та пожежа, на місці поді виявлено чоловіка без ознак життя
Про це повідомляє управління МНС РФ у місті та місцеві телеграм-канали, пише видання "Крим. Реалії".
"4 січня о 23 годині 01 хвилину... від очевидців надійшло повідомлення, що … горить будівельний вагончик... У ході аналізу конструкцій було виявлено чоловіка без ознак життя..." – йдеться у повідомленні управління російського МНС у Севастополі.
Місцеві телеграм-канали публікують фото та відео пожежі на Фіоленті.
"ЧП/Севастополь" стверджує, що причиною пожежі став вибух газового балона.
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