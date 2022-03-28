У Сєвєродонецьку через обстріл обвалився будинок. Під завалами заблоковані люди, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



В інших районах Сєвєродонецьку також є пошкодження житлових будинків.Одна жінка травмована, дитину шукають. З-під завалів врятували четверо людей.



В одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, і в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє травмованих.



У Лисичанську внаслідок обстрілів сталось загоряння будинків, гаражів та господарчих споруд. Інформації щодо загиблих та травмованих немає.



В Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення.



Жертв може бути більше. Рятувальні роботи тривають. Обстріли не вщухають! Знаходьтеся в укриттях!", - написав Сергій Гайдай.



Нагадаємо, Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.