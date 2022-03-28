У Сєвєродонецьку через обстріл обвалився будинок. Під завалами заблоковані люди, - голова Луганської ОВА
У Сєвєродонецьку внаслідок влучання ворожого снаряду сталося загоряння, а потім і обвал багатоповерхового будинку, там досі знаходяться заблоковані люди. На місці працюють рятувальники
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В інших районах Сєвєродонецьку також є пошкодження житлових будинків.Одна жінка травмована, дитину шукають. З-під завалів врятували четверо людей.
В одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, і в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє травмованих.
У Лисичанську внаслідок обстрілів сталось загоряння будинків, гаражів та господарчих споруд. Інформації щодо загиблих та травмованих немає.
В Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення.
Жертв може бути більше. Рятувальні роботи тривають. Обстріли не вщухають! Знаходьтеся в укриттях!", - написав Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе