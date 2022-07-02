Про це інформує у фейсбуці імам ісламської громади Сєверодонецька, керівник Ісламського культурного центру "Бісмілля" Тимур Берідзе.

"Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще в Рубіжному, мали інформацію, що у Сєверодонецьку є мечеть. Замість того щоб не чіпати дім Аллаха, вважаючи себе віруючими, відкрили вогонь по будівлі вранці, побачивши скупчення народу у дворі мечеті, що набирав воду зі свердловини. Вбили більш як 20 невинних людей із сусідніх будинків, які жили в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем", - пише імам.

Тимур Берідзе розповідає, що кадирівці хотіли звинуватити у руйнуванні сєверодонецької мечеті Збройні сили України. Це доводить фотографія у дворі мечеті.

"Дізнавшись, що зруйнували мечеть і не зганьбиться перед Аллахом і з усім світом, вирішили оточити місце з силами поліцій ЛНР, щоб дочекатися журналістів, відзнімати кілька фейкових сюжетів для основних пропагандистських каналів РФ і особисто для Кадирова, як ЗСУ на своїй території знищують культові споруди", - додав Берідзе.

Боєць батальйону "Свобода" Володимир Ращук розповів, що Росія використовує мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо, а кадировці бояться вступати в бій з ЗСУ.

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