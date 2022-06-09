Кадирівці - це боягузи, які знімають свої тік-ток-відео на околицях міст, - боєць батальйону "Свобода" Ращук
Боєць батальйону "Свобода" Володимир Ращук розповів, що Росія використовує мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо, а кадировці бояться вступати в бій з ЗСУ
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"За моїми даними більш ніж половина міста Сєверодонецьк знаходиться під контролем Збройних сил України. Іншу половину міста контролюють російські війська. У Сєверодонецьку дуже велике скупчення ворога і ті позиції, які вони позаймали, знаходяться дуже щільно. Тобто на декількох позиціях їх просто безліч", - розповів Ращук.
Ращук додав, що основну масу гарматного м’яса окупантів в Сєверодонецьку становлять мобілізовані чоловіки з ОРДЛО.
"Хотів ще зазначити з приводу живої сили, яку окупанти кидають на Сєверодонецьк. Кадирівці - це боягузи, які бояться вступати в бій з ЗСУ та знімають свої тік-ток-відео десь на околицях міста. Росіяни кидають вперед мобілізованих з ОРДЛО. Декілька днів тому ми затримали групу противника і в них були перепустки та документи "ДНР" та "ЛНР". І знову вони говорили, що їх змусили. Росія використовує їх, як гарматне м’ясо у цій війні", - додав Ращук.
- 9 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках
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