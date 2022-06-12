У Сєверодонецьку нацгвардієць збив російський безпілотник із зенітного ракетного комплексу "Ігла"
У Сєверодонецьку на Луганщині нацгвардієць збив безпілотник РФ "Орлан-10" першим пострілом із зенітного ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК (переносного зенітного ракетного комплексу, - ред.) "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10"", - наголосили в мінстерстві.
- З 24 лютого до 12 червня окупанти втратили 582 безпілотники.
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