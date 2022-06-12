Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК (переносного зенітного ракетного комплексу, - ред.) "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10"", - наголосили в мінстерстві.

З 24 лютого до 12 червня окупанти втратили 582 безпілотники.

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