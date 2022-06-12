Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 32 150 військових, 3 484 бронемашин, 1 430 танків
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія втратила близько 32 150 військових, 3 484 бронемашин, 1 430 танків і 582 безпілотників
Про це інформує у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого до 12 червня окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу ‒ близько 32 150 (+100) осіб,
- танків ‒ 1 430 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 484 (+18) од,
- артилерійських систем – 715 (+3) од,
- РСЗВ – 226 (+4) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 (+7) од,
- спеціальна техніка – 54 (+0).
Найбільших втрат РФ зазнала на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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