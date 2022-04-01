У Сєвєродонецьку окупанти навмисно обстріляли ремонтну базу комунальників, щоб місто залишилося без комунікацій, - Гайдай
На Луганщині росіяни обстрілюють ремонтників і заважають їм відновлювати комунікації в містах, щоб спричинити гуманітарну катастрофу
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Хочуть гуманітарну катастрофу. Орки умисно шкодять нашим ремонтникам, аби ті не могли повертати комунікації містам. Рашисти обстріляли "старі" райони Сєвєродонецька. Цілеспрямовано росіяни вгатили по ремонтній базі комунальної служби. ", - наголосив він.
Обстріл спричинив пожежу. На місці працюють рятувалльники. Під вогонь окупантів також потрапили житлові будинки. Інформацію щодо загиблих і поранених уточнюють.
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