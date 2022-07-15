У Сєверодонецьку партизани підірвали авто з окупантами, – Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. У Сєверодонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", – написав він у своєму Telegram.

Попри те, як зазначає Гайдай, окупанти на Луганщині продовжують полювання за місцевими українськими патріотами та активістами. Часто їх здають свої ж – сусіди чи родичі.

Рятуючись від окупантів, жителі Херсонської області залишають майно та виїжджають на територію, яка підконтрольна Українію.

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