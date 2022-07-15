У Сєверодонецьку партизани підірвали авто з окупантами, – Гайдай
У Сєверодонецьку на центральній вулиці партизани підірвали авто із окупантами, поранили 6 осіб
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. У Сєверодонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", – написав він у своєму Telegram.
Попри те, як зазначає Гайдай, окупанти на Луганщині продовжують полювання за місцевими українськими патріотами та активістами. Часто їх здають свої ж – сусіди чи родичі.
- Рятуючись від окупантів, жителі Херсонської області залишають майно та виїжджають на територію, яка підконтрольна Українію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.06
Купівля 36.06Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе