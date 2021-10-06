У Сєвєродонецьку проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України

Про це повідомила пресслужба Луганської ОДА.

“Проведення комплексу меморіальних, урочистих та святкових заходів заплановано на 14 жовтня у Сєверодонецьку. Головною подією стане військовий парад та виставка військової техніки. Також відбудуться богослужбові відправи-молебні та молитовне вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць незалежності і територіальної цілісності”, – йдеться в повідомленні.

Також у Льодовому палаці запланований концерт академічного фольклорно-хореографічного ансамблю “Славутич”.

Загалом у області запланували понад 90 заходів.