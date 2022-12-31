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У шести областях та в Житомирі повідомили про обмеження електропостачання у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу

31 грудня, 2022 субота
13:29
Суспільство світло

У зв'язку із загрозою ракетного удару Укренерго вводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання в шести областях України та в Житомирі

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

Він зазначив, що на Одещині можливі позапланові відключення електроенергії. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему у тому випадку, якщо ворожі ракети влучать в критичну інфраструктуру України.

"Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими. Віримо в ППО! Слава Україні!" - написав Марченко.

Також повідомляється про можливі позапланові відключення світла в Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.

  • 31 грудня на Київщині та Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії.

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Житомир
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
війна з Росією
Харківщина
Кіровоградщина
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