У шести областях та в Житомирі повідомили про обмеження електропостачання у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу
У зв'язку із загрозою ракетного удару Укренерго вводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання в шести областях України та в Житомирі
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко.
Він зазначив, що на Одещині можливі позапланові відключення електроенергії. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему у тому випадку, якщо ворожі ракети влучать в критичну інфраструктуру України.
"Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими. Віримо в ППО! Слава Україні!" - написав Марченко.
Також повідомляється про можливі позапланові відключення світла в Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.
- 31 грудня на Київщині та Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії.
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