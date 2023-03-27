У шістьох областях завершують опалювальний сезон

Про це інформує голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", - пише очільник компанії.

Зокрема в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочалося відключення від опалення.

Оскільки 28 березні синоптики прогнозують похолодання, то за декілька днів після цього опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі", - додав Чернишов і подякував працівникам газового фронту.