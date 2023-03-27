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У шістьох областях завершують опалювальний сезон

27 березня, 2023 понедiлок
16:03
Суспільство опалення

Станом на 27 березня на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Волинщині, Вінниччині за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення опалення

Про це інформує голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", - пише очільник компанії.

Зокрема в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочалося відключення від опалення.

Оскільки 28 березні синоптики прогнозують похолодання, то за декілька днів після цього опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі", - додав Чернишов і подякував працівникам газового фронту.

  • Голова Міненерго Галущенко раніше казав, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, але готуватись до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.
  • Також голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що в деяких регіонах України можна вимкнути опалення 20 березня.  
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Дніпропетровщина
опалювальний сезон
Вінниччина
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