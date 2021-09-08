У школах Миколаївської області рівень вакцинації "неприпустимо низький", - ОДА
У Миколаївській області місцева влада називає рівень вакцинації працівників шкіл "неприпустимо низьким"
Про це йшлося на онлайн-брифінгу в Миколаївській ОДА, передає РБК-Україна.
"На жаль, ситуація з вакцинацією вчителів в нашій області не така райдужна, як загальна динаміка по вакцинації. Рівень вакцинації вчителів дуже низький. За окремим районам він взагалі неприпустимо низький", - сказав заступник голови облдержадміністрації з соціальних, гуманітарних питань Олександр Трайтлі.
Директор Департаменту освіти Миколаївської ОДА Алла Веліховска заявила, що чиновники проводять активну роз'яснювальну роботу, однак показники невтішні.
Вона розповіла, що високий рівень вакцинації спостерігається у всіх установах обласного підпорядкування.
"В основному, це інтернатні заклади. Там в середньому щеплено більш ніж половина працівників, а в деяких подолали 80% поріг. Це, наприклад, санаторна школа-інтернат № 4 (80,6%) і Вознесенська спеціальна школа (84,3%)", - зазначила Веліховська.
Крім того, у вищих навчальних закладах області вакциновано 44% працівників, в коледжах та ліцеях - 46,8%, в профтехзакладах - 68,3%.
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