Про це йдеться у проєкті реформи, який опублікований на сайті уряду Шотландії.

Такий крок дозволить людям, у яких виявили наркотики, отримати лікування та підтримку, а не криміналізацію та ізоляцію.

"Декриміналізація також означатиме, що без судимості люди, які одужують, матимуть більше шансів на працевлаштування", - йдеться у проєкті реформи.

Також шотландський уряд пропонує розширити програми реабілітації для наркозалежних, створити місця для вживання наркотиків під наглядом та оновити класифікацію наркотичних речовин.

"Ми хочемо створити суспільство, в якому до проблемного вживання наркотиків ставитимуться як до медичного, а не кримінального питання, зменшуючи стигму та дискримінацію і даючи можливість людині одужати та зробити позитивний внесок у суспільство. Ми знаємо, що ці пропозиції викличуть дискусії, але вони відповідають нашому підходу до громадського здоров'я та сприятимуть виконанню нашої національної місії - покращенню та збереженню життя", - прокоментувала міністерка з питань наркополітики Елена Вітем.