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У Шотландії хочуть декриміналізувати зберігання наркотиків для особистого вживання

7 липня, 2023 п'ятниця
19:18
Світ наркотики

Шотландський уряд опублікував проєкт реформи, яка передбачає декриміналізацію зберігання наркотичних речовин для особистого вживання, аби знизити рівень смертності від наркотиків

Про це йдеться у проєкті реформи, який опублікований на сайті уряду Шотландії. 

Такий крок дозволить людям, у яких виявили наркотики, отримати лікування та підтримку, а не криміналізацію та ізоляцію.

"Декриміналізація також означатиме, що без судимості люди, які одужують, матимуть більше шансів на працевлаштування", - йдеться у проєкті реформи. 

Також шотландський уряд пропонує розширити програми реабілітації для наркозалежних, створити місця для вживання наркотиків під наглядом та оновити класифікацію наркотичних речовин.

"Ми хочемо створити суспільство, в якому до проблемного вживання наркотиків ставитимуться як до медичного, а не кримінального питання, зменшуючи стигму та дискримінацію і даючи можливість людині одужати та зробити позитивний внесок у суспільство. Ми знаємо, що ці пропозиції викличуть дискусії, але вони відповідають нашому підходу до громадського здоров'я та сприятимуть виконанню нашої національної місії - покращенню та збереженню життя", - прокоментувала міністерка з питань наркополітики Елена Вітем.

  • 1 липня Австралія легалізувала використання MDMA (екстазі) для лікування низки гострих психічних розладів. Вона стала першою країною, що пішла на такий крок. 
Суспільство
Шотландія
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