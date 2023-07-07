У Шотландії хочуть декриміналізувати зберігання наркотиків для особистого вживання
Шотландський уряд опублікував проєкт реформи, яка передбачає декриміналізацію зберігання наркотичних речовин для особистого вживання, аби знизити рівень смертності від наркотиків
Про це йдеться у проєкті реформи, який опублікований на сайті уряду Шотландії.
Такий крок дозволить людям, у яких виявили наркотики, отримати лікування та підтримку, а не криміналізацію та ізоляцію.
"Декриміналізація також означатиме, що без судимості люди, які одужують, матимуть більше шансів на працевлаштування", - йдеться у проєкті реформи.
Також шотландський уряд пропонує розширити програми реабілітації для наркозалежних, створити місця для вживання наркотиків під наглядом та оновити класифікацію наркотичних речовин.
"Ми хочемо створити суспільство, в якому до проблемного вживання наркотиків ставитимуться як до медичного, а не кримінального питання, зменшуючи стигму та дискримінацію і даючи можливість людині одужати та зробити позитивний внесок у суспільство. Ми знаємо, що ці пропозиції викличуть дискусії, але вони відповідають нашому підходу до громадського здоров'я та сприятимуть виконанню нашої національної місії - покращенню та збереженню життя", - прокоментувала міністерка з питань наркополітики Елена Вітем.
- 1 липня Австралія легалізувала використання MDMA (екстазі) для лікування низки гострих психічних розладів. Вона стала першою країною, що пішла на такий крок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе