Про це інформує BBC.

Так з 1 липня психіатри в Австралії зможуть призначати екстазі для лікування постравматичного стресового розладу (ПТСР). Також вони зможуть призначати псилоцибін для лікування резистентної депресії, тобто клінічної, що не піддається лікуванню. Наразі обидва препарати заборонені законом в Австралії.

"Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань", - ідеться в повідомленні.

Спершу доступ до таких ліків буде і обмеженим дорогим. Утім багато експертів і пацієнтів вважають це знаковою подією.

Водночас деякі психіатри та дослідники вважають, що цей крок може бути передчасним. Вони обґрунтовують це тим, що MDMA та псилоцибін досі проходять клінічні випробування, а також тим, що Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило ці препарати для клінічного застосування.