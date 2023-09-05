У Шотландії напали на підлітків-біженців з України: поліція почала розслідування
Поліція стверджує, що напад на трьох українських підлітків в Единбурзі на вихідних мав расовий характер і оголосила розшук нападників
Про це пише BBC.
Хлопчики, двоє 13-річних і один 15-річний, постраждали після того, як у ніч на неділю до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі.
Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший із рваною раною вуха, а 15-річний отримав удари кулаками.
Поліція перевіряє камери відеоспостереження, щоб знайти винних у нападі на Ніддрі Мейнс Роуд. І звернулися по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.
Детектив Кейт Фейрберн сказада: "Я знаю, що під час нападу в цьому районі були свідки, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб отримати будь-яку інформацію, яку вони можуть мати".
Поліція шукає деталі щодо групи молодих людей, які були одягнені в темний одяг.
"Можливо, ви бачили їх десь ще? Ви бачили, як вони втікають? Будь-яка маленька інформація може допомогти нам ідентифікувати тих, хто відповідальний за цей напад".
Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про подію повідомили в поліцію в понеділок.
- Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Чехії чоловік побив українок, перед тим спитавши, звідки вони.
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