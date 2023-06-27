У Швеції через співпрацю з РФ хочуть бойкотувати Volvo
Міністерство оборони Швеції та адміністрація міста Ґетеборг розглядають можливість бойкотування шведського автовиробника Volvo, який належить китайській корпорації, що працює у РФ
Про це повідомляє Dagens industri.
Це пов'язано з тим, що вона належить китайській корпорації Geely Holding, яка продовжує працювати в РФ.
"Це національне питання (бойкот автовиробника, - ред.), яке торкається більшості відомств та організацій. Тому важливо, щоб воно вивчалося спільно на державному рівні. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - заявила прес-секретар Міноборони Швеції Марі Тісетер.
Виробник автомобілів Volvo Cars належав шведській Volvo Group до 1999 року. Після цього компанія викупила Ford Motor Company. Geely Holding Group придбала її у 2010 році. Штаб-квартира Volvo Cars знаходиться в Гетеборзі.
- Нагадаємо, в середині червня стало відомо, що скандинавські країни бойкотують виробника Oreo через його бізнес у Росії.
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