У Швеції через співпрацю з РФ хочуть бойкотувати Volvo

Про це повідомляє Dagens industri.

Це пов'язано з тим, що вона належить китайській корпорації Geely Holding, яка продовжує працювати в РФ.

"Це національне питання (бойкот автовиробника, - ред.), яке торкається більшості відомств та організацій. Тому важливо, щоб воно вивчалося спільно на державному рівні. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - заявила прес-секретар Міноборони Швеції Марі Тісетер.

Виробник автомобілів Volvo Cars належав шведській Volvo Group до 1999 року. Після цього компанія викупила Ford Motor Company. Geely Holding Group придбала її у 2010 році. Штаб-квартира Volvo Cars знаходиться в Гетеборзі.