У Швеції оголосили вироки братам, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ
Суд у Швеції визнав винними братів, яких запідозрили у шпигунстві на користь РФ і створенні загрози для безпеки Швеції, старшого засудили до довічного позбавлення волі
Про це повідомляє SVT.
Зазначається, що обидва брати іранського походження 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа десять років шпигували проти Швеції на користь Росії. Крім іншого, брати нібито оприлюднили велику кількість документів і передали їх до Росії. Тепер Пейман та Паям Кіа засуджені до довічного ув'язнення та дев'яти років і десяти місяців відповідно за шпигунство.
Суд постановив що брати "поза сумнівом, спільно та у консультаціях, несанкціоновано та в інтересах Росії і ГРУ добували, передавали й розголошували інформацію, розкриття якої іноземній державі шкодило національній безпеці Швеції".
За словами голови суду Монса Вігена, метою братів було "збагачення". Він додав, що обставин, що пом’якшують їхню відповідальність, немає.
- 12 листопада стало відомо, що Шведська прокуратура висунула підозру в десятирічному шпигунстві на користь Росії двом братам, що працювали на служби безпеки країни. 22 листопада, влада Швеції повідомила, що братів заарештували за підозрою у шпигунстві Відомо, що старший брат, Пейман Кіа, раніше служив у збройних силах і шведській спецслужбі Säpo та обіймав вагомі посади. У жовтні 2021 року його затримали першим, згодом - і молодшого брата. Невдовзі їм висунули звинувачення у шпигунстві з обтяжувальними обставинами.
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