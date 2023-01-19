У Швеції оголосили вироки братам, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє SVT.

Зазначається, що обидва брати іранського походження 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа десять років шпигували проти Швеції на користь Росії. Крім іншого, брати нібито оприлюднили велику кількість документів і передали їх до Росії. Тепер Пейман та Паям Кіа засуджені до довічного ув'язнення та дев'яти років і десяти місяців відповідно за шпигунство.

Суд постановив що брати "поза сумнівом, спільно та у консультаціях, несанкціоновано та в інтересах Росії і ГРУ добували, передавали й розголошували інформацію, розкриття якої іноземній державі шкодило національній безпеці Швеції".

За словами голови суду Монса Вігена, метою братів було "збагачення". Він додав, що обставин, що пом’якшують їхню відповідальність, немає.

12 листопада стало відомо, що Шведська прокуратура висунула підозру в десятирічному шпигунстві на користь Росії двом братам, що працювали на служби безпеки країни. 22 листопада, влада Швеції повідомила, що братів заарештували за підозрою у шпигунстві Відомо, що старший брат, Пейман Кіа, раніше служив у збройних силах і шведській спецслужбі Säpo та обіймав вагомі посади. У жовтні 2021 року його затримали першим, згодом - і молодшого брата. Невдовзі їм висунули звинувачення у шпигунстві з обтяжувальними обставинами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb