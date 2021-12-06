У Швеції через морози нижче 30 °C зупинять рух поїздів

Про це повідомляє SVT Nyheter.



Рух поїздів навколо міста Кіруни зупинять до 9 грудня. Очікується, що температура -30 °C триматиметься кілька днів.



"Наші локомотиви та вагони витримують такі температури, але на північ від Кіруни потяги їдуть на великі відстані по бездоріжжю. Це означає обмежену можливість виправлення або евакуації, якщо щось трапиться з інфраструктурою або транспортними засобами. Тому з міркувань безпеки ми вирішили зупинити рух на окремих ділянках" - повідомляє оператор VY, який здійснює рух нічних потягів.



Інший регіональний оператор Norrtåg також зупиняє рух в районі Кіруни. Там рейси поїздів замінять автобусними.

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