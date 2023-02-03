Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Це потужний сигнал. Заява швейцарців про те, що вони частково переглянули політику нейтралітету стосовно України у випадку невиправданої агресії проти нашої країни саме через те, що там зрозуміли природу подій. Швейцарія пройшла великий шлях до розуміння. Ми можемо констатувати, що процес постачання боєприпасів для зенітних систем Gepard може бути розблокований", - зазначив він.

За словами експерта, це також дало початок дискусії щодо можливості непрямої передачі озброєнь.

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"Зараз там обговорюють питання можливості продажу танків зі свого арсеналу за символічну ціну в один франк будь-якій з країн, яка зголоситься передати свої танки Україні. Напряму передати вони не можуть через особливості законодавства. Обговорюються різноманітні способи. Це свідчить про зрушення у питанні підтримки України. Це може говорити для тих, хто приєднується до коаліції, що немає сумнівів у перемозі України", - сказав Рябих.



Він додав, що Швейцарія могла б долучитися до поставок ряду технологічних речей.

"Там виробляються складові різноманітних систем, які підсилюють їх. Також Швейцарія є потужним виробником окремих видів боєприпасів. Навіть оці символічні процеси є дуже потужними у плані прикладу, щоб інші країни розуміли, що природа цього конфлікту полягає в агресивній політиці Кремля, який свідомо пішов на порушення встановлених міжнародних правил та порядку", - підсумував експерт.