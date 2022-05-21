У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп

Про це повідомив Федеральний департамент громадської охорони здоров'я Швейцарії у Twitter.

"Перший випадок був підтверджений в Швейцарії (кантон Берн)", - йдеться в Twitter відомства.

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Там відзначили, що хворий переносить віспу в легкій формі. Жителям країни з симптомами рекомендовано піти до лікаря.

За 19 та 20 травня у Бельгії, Німеччині, Канаді та Австралії підтвердили перші випадки мавпячої віспи. Також раніше випадки зафіксовані у Великобританії, Португалії та Іспанії.