У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп
Перший випадок зараження людини віспою мавп зареєстрували у Швейцарії
Про це повідомив Федеральний департамент громадської охорони здоров'я Швейцарії у Twitter.
"Перший випадок був підтверджений в Швейцарії (кантон Берн)", - йдеться в Twitter відомства.
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Там відзначили, що хворий переносить віспу в легкій формі. Жителям країни з симптомами рекомендовано піти до лікаря.
- За 19 та 20 травня у Бельгії, Німеччині, Канаді та Австралії підтвердили перші випадки мавпячої віспи. Також раніше випадки зафіксовані у Великобританії, Португалії та Іспанії.
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