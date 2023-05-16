У січні-лютому РФ збільшила витрати на армію на 282% і витратила 40% річного бюджету, – Reuters
За два місяці 2023 року окупанти витратили на війну понад 40% від запланованих річних асигнувань на армію, а військові витрати зросли на понад 282%
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства країни-терориста.
За перші два місяці 2022 року Росія витратила на "оборону" 525,4 млрд рублів. Натомість лише за січень цього року рашисти скерували на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.
Сумарно військові витрати Росії за перші місяці 2023 перевищили 2 трлн рублів (приблизно 26 млрд доларів). Це становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.
Відтак військові витрати Росії у січні-лютому цього року збільшились на 282% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.
Зазначається, що журналісти публікують дані лише за січень-лютий у зв'язку з тим, що російський Мінфін ще не розкрив інформацію щодо військових витрат за березень та квітень.
Дані також показали, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів у порівнянні з профіцитом в 1,2 трлн рублів у 2022 році.
- Нагадаємо, за даними мінфіну РФ, у січні дефіцит російського бюджету становив 1,77 трильйона рублів — це у 14 разів більше, ніж рік тому, а витрати збільшились майже на 60%
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