Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства країни-терориста.

За перші два місяці 2022 року Росія витратила на "оборону" 525,4 млрд рублів. Натомість лише за січень цього року рашисти скерували на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.

Сумарно військові витрати Росії за перші місяці 2023 перевищили 2 трлн рублів (приблизно 26 млрд доларів). Це становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.

Відтак військові витрати Росії у січні-лютому цього року збільшились на 282% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

Зазначається, що журналісти публікують дані лише за січень-лютий у зв'язку з тим, що російський Мінфін ще не розкрив інформацію щодо військових витрат за березень та квітень.

Дані також показали, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів у порівнянні з профіцитом в 1,2 трлн рублів у 2022 році.