У січні на Netflix зʼявиться ще один український фільм
На стримінговому сервісі Netflix 3 січня вийде психологічний трилер "Між нами" української режисерки Соломії Томащук з Ірмою Вітовською у головній ролі
Про це Netflix Ukraine повідомив в Instagram.
У січні на Netflix зʼявиться ще один український повнометражний фільм. До низки стрічок українських режисерів доєднається психологічний трилер Соломії Томащук "Між нами".
Фільм створено компанією UP UA STUDIO за підтримки Держкіно. Він лише нещодавно вийшов в український прокат - 2 листопада цього року.
Стрічка розповідає про вибір, який доводиться робити героям, між близькими та мораллю. Сюжет розгортається навколо аб'юзивних стосунків двох жінок. Дівчина Саша, яку грає Анастасія Пустовіт, з травматичним минулим та хаотичними любовними стосунками та лікарка Аня у виконанні Ірми Вітовської. Героїні перетинаються і стають заручницями випадкового вбивства, яке радикально змінює їхнє життя.
Фільм порушує низку гостросоціальних тем: сімейне насилля, наркотична залежність, становище жінки в суспільстві та ПТСР.
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